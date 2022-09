- Homestead Arcana, RPG, agriculture, et relaxation

Publié le Vendredi 16 septembre 2022 à 11:35:00 par Yoann Schuler

Que donnerait-on pour avoir un petit potager d'herbes magiques...

Tout plaquer et vivre dans la montagne en cultivant son petit potager semble être une perspective qui séduit de plus en plus de nos jours. Si en plus on peut faire de la magie, que demander de plus ! Homestead Arcana propose au joueur d'incarner une sorcière-fermière, cultivant un potager à potion et à sortilèges afin d'aider à rétablir l'équilibre naturel, perturbé par une force mystérieuse et mal comprise nommée Miasma. Pour y parvenir, elle devra récupérer toutes sortes de plantes et mettre au point de nouveaux pouvoirs lui permettant d'explorer la nature corrompue et protéger la terre pour les générations futures. Je vois quelques parallèles à faire.Homestead Arcana vient tout juste d'être annoncé et n'a pas encore de date de sortie. On sait cependant que le jeu sortira sur PC et Xbox Series.