- Absolute Tactics : Daughters of Mercy, un nouveau tactical RPG

Publié le Vendredi 16 septembre 2022 à 11:30:00 par Yoann Schuler

Vivement les fils de De Rien

Développé par un vétéran de la franchise Borderlands, Absolute Tactics est un tactical RPG, au premier abord, des plus classiques. En cherchant un peu plus en profondeur cela dit, on trouve vite de gros points positifs : des champs de bataille grande échelle, avec plusieurs dizaines d'unités en combat simultané, de la verticalité, et une personnalisation très poussée de vos personnages (on se base sur un système de classe avec 21 d'entre elles, et chaque personnage peut en cumuler 2) comptent parmi les gros plus du jeu. On y retrouvera une histoire assez sombre, pour un jeu qui ne se prend pas trop au sérieux pour autant, attendu de la part d'un développeur de Borderlands.Le jeu est d'ores et déjà disponible sur Switch et PC, et vous pouvez jeter un oeil au trailer ci-dessous.