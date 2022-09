- SuperPower 3 : la politique internationale c'est pas si facile

Publié le Vendredi 16 septembre 2022 à 11:45:00 par Yoann Schuler

Ouai je sais, qui l'eut cru

Suite de SuperPower 2, jeu qui est désormais vieux de 18 ans (ça c'est un suite qui se sera fait attendre), SuperPower 3 est un jeu de stratégie-gestion géopolitique très poussé. Reproduisant au plus proche l'écosystème politique international, le jeu vous propose de prendre le contrôle de 194 pays différents, et de voir si vous serez capable de les mener à la prospérité. Parce qu'en vrai, on passe notre temps à critiquer nos leaders, mais saurait-on faire beaucoup mieux ? Il va être temps de le prouver. En tout cas, je suis impatient de voir les inévitables vidéos YouTube sur tous les experts du jeu parvenant à résoudre les plus gros problèmes géopolitiques mondiaux. Je me demande comment ils sortiront le Venezuela de la crise.SuperPower 3 sortira sur PC le 7 octobre. Vous pouvez déjà jeter un oeil sur ce trailer traitant de la politique dans le jeu :