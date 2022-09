Un remaster pour Suikoden I&II

Publié le Lundi 19 septembre 2022 à 09:50:00 par Yoann Schuler

Et ça fait des heureux, des très heureux

Des très très heureux, je suis assez impressionné. Je veux dire, je ne connais pas spécialement la licence Suikoden, sinon plus que de nom, mais le nombre de gens en commentaires du trailer qui prétendent "littéralement pleurer de joie" est franchement fascinant. Ça suffirait presque à me donner envie d'essayer.Et justement, c'est le bon moment pour essayer, puisque Konami sort un remaster du premier et second opus de la série, "Gate Rune" et "Dunan Unification Wars". Pour ceux qui ne connaitraient pas plus largement, Suikoden est une franchise de JRPG assez culte, qui a contribué a poser les bases et standards du genre.Ces remakes sortiront courant 2023, sur Xbox One, PS4, Nintendo Switch et PC.