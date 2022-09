Darq : une Ultimate Ã‰dition pour les fans du jeu

Publié le Lundi 19 septembre 2022 à 10:15:00 par Yoann Schuler

Qui a éteint la lumière ?

Dans un style qui n'est pas sans rappeler Tim Burton et une ambiance à glacer le sang, Darq avait fait un petit peu de bruit à sa sortie, et s'était avéré être une petite perle. 3 ans plus tard sort aujourd'hui une Ultimate Édition, qui incluera le jeu de base et ses deux DLCs, "The Crypt" et "The Tower", la bande son du jeu en numérique, des autocollants, un artbook, et le comics "Darq Dream Journal", lui aussi en version numérique.Cette Ultimate édition sera disponible sur PS4 et 5, Xbox One/Series, et Nintendo Switch. Le jeu de base est lui disponible sur PC en plus des plateformes citées précédemment. Je vous laisse le trailer du jeu (sorti en 2019) pour vous le faire découvrir si vous ne le connaissiez pas.