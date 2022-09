Wo Long: Fallen Dynasty lance une dÃ©mo

Publié le Lundi 19 septembre 2022 à 10:10:00 par Yoann Schuler

Un autre jeu de masochiste, en tout bien tout honneur

Je ne juge pas, moi aussi j'aime bien ça souffrir. Mais je n'invente rien, j'ai découvert aujourd'hui que Wo Long: Fallen Dynasty rentrait dans une catégorie appelée "Masocore", mot valise de "masochiste" et "hardcore". Moi d'habitude je dis juste Souls-like, m'enfin.Pour ceux qui auraient raté les infos ces derniers mois, Wo Long: Fallen Dynasty est le prochain jeu de la Team Ninja, à qui l'on doit Nioh et Ninja Gaiden, notamment. Le jeu semble donc s'inscrire dans le Souls-like (ou "masocore", au choix), le tout dans une ambiance chinoise inspirée de la période des Trois Royaumes, avec une bonne dose de fantastique par dessus. Et du 16 au 26 septembre, le jeu est et sera jouable sur PS5 et Xbox Series, sous la forme d'une démo. Ceux qui iront au bout se verront récompenser d'un casque exclusif à la sortie définitive du jeu.La sortie définitive du jeu, d'ailleurs, est attendue début 2023, sur PC, PS4 et 5, ainsi qu'Xbox Series/One.