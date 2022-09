Dragon Ball The Breakers et Kakarot recoivent des nouveautés

Publié le Lundi 19 septembre 2022 à 10:50:00 par Yoann Schuler

Bardock, Dead by Daylight, et Majin Buu

Du côté de Dragon Ball Kakarot, un nouveau DLC à l'occasion de la sortie next-gen : Bardock, alone against fate, suivra l'histoire du père de Goku, de la naissance du garçon au combat contre Freezer. Pour rappel, les consoles next-gen recevront le jeu courant 2023, et les joueurs possédant déjà les versions PS4 ou Xbox One recevront la mise à niveau gratuitement.





Dragon Ball: The Breakers est une nouvelle production dans l'univers de Goku, mais aucun signe de ce dernier : ici, chaque partie se joue avec un petit groupe de survivants, dans l'ensemble des humains normaux, contre un méchant, l'un des êtres les plus puissants de l'univers de Dragon Ball. Chacun est incarné par des joueurs, à la sauce Dead By Daylight. Un nouveau méchant a été annoncé : Majin Buu, un grand classique de la série. Découvrez le trailer juste en dessous.Dragon Ball: The Breakers sortira sur Xbox One, PS4, Nintendo Switch et PC.