Rise of the Triad ressort 28 ans aprÃ¨s dans une nouvelle Ã©dition

Publié le Lundi 19 septembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

C'est plus vieux que certains d'entre vous

FPS culte sorti en 1994, développé par Apogee Software, Rise of the Triad ressort 28 ans après dans une nouvelle édition baptisée Ludicrous Edition. Elle est prévue sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch pour début 2023.Le jeu solo est inclus, ainsi que du multi avec du Capture the Flag, un mode asymétrique, mais aussi un éditeur de niveau sur PC. Seront aussi inclus le DLC Extreme, l'add-on Return of the triad et de nouveaux DLC signés des développeurs originaux.Ça restera, bien évidemment, le même FPS aux graphismes old-school, comme vous pouvez le voir sur cette bande-annonce.