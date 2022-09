Post Apo Builder : les inscriptions pour les playtests sont ouvertes

Publié le Lundi 19 septembre 2022 à 11:45:00 par Yoann Schuler

La civilisation se reconstruira pas toute seule

Le post-apo, c'est un genre qui nous fait rêver dans un sens : repartir de zéro, libéré des contraintes du monde moderne, et se concentrer sur les choses qui comptent vraiment, comme ne pas mourir de faim ou de radiation. Et, dans un second temps, se consacrer à quelque chose de plus grand que soi : ramener la civilisation. Parce que ouai, le post-apo ça nous fait pas rêver éternellement non plus.C'est la promesse de Post Apo Builder : un jeu de gestion dans un monde post-apocalyptique, où vous devrez installer votre campement et protéger les gens sous vos ordres de tous les dangers de terres dévastées de l'après : les pilleurs, les tribus sauvages, et autres catastrophes naturelles. Et Post Apo Builder, il prend les inscriptions pour les playtest. Il suffit d'aller sur la page Steam du jeu et de demander l'accès. Si ça vous tente, jetez un oeil. D'autant que pour le moment, on a aucune info pour sa sortie définitive.