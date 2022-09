(TEST) Justin Wack and the Big Time Hack (PC)

Publié le Lundi 19 septembre 2022 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Retour vers le futur

Haaaaa, le voyage dans le temps... ce bon vieux fantasme de se promener pour rencontrer nos illustres aïeuls et découvrir si oui ou non, c'était "mieux avant".Pourtant, Marty McFly a bien montré que le voyage dans le temps, en fait, ça reste quand même bien galère. Mais non. L'Homme en rêve toujours...Alors imaginez être projeté en 1348 à Marseille, durant la Grande Peste. Ou à l'automne 79, à Oplontis (je vous laisse faire vos recherches). Ou, comme Justin, en plein préhistoire. Avec des dinosaures.Hein ?