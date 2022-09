Infinity Strash : Dragon Quest The Adventure of Dai arrive en Occident

Publié le Mardi 20 septembre 2022 à 10:00:00 par Yoann Schuler

Un nom tellement long que j'ai pas la place pour une blague

Moi les Dragon Quest, dès qu'y a plus de chiffres, je suis perdu. En tout cas, ce nouvel opus est centré autour de l'aventure animée "The Adventure of Dai", un héros de la prophétie rendu amnésique par le grand méchant, qui va chercher à retrouver ses souvenirs. Deux modes de jeu principaux seront au rendez vous, un premier très classique suivant l'aventure de Dai et des amis qu'il se fera en chemin, et un second, le Temple du Souvenir, qui se rapproche d'un mode "Roguelite", un donjon évolutif qui change à chaque partie.Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai sera disponible sur PC, PS4 et 5, et Nintendo Switch, pour une date de sortie encore inconnue. Vous pouvez jeter un oeil au trailer (et activez les sous titres YouTube, à moins que vous parliez couramment japonais).