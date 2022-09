Hyperviolent : comme son nom l'indique

Publié le Mardi 20 septembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Splosh contre le mur

Une pandémie étrange ravage les employés d'une mine sur l'Astéroid 27-C. La maladie transforme les gens en bêtes assoifées de sang et autres monstres. Mais sinon, vous, ça va. Enfin, ça irait mieux si vous n'étiez pas obligé de survivre dans cette ambiance apocalyptique...Hyperviolent est un FPS rétro, façon années 90, qui met l'accent sur... la violence. Ça pète de partout, les corps explosent, et vous repeignez les environnements en rouge sang. Vous pourrez même augmenter la puissance de vos armes au fil du jeu, pour plus d'efficacité.Un mode multi à 30 joueurs sera inclus. Le jeu sortira sur PC, via Steam, Gog et Epic Games Store. Une démo est d'ores et déjà disponible.