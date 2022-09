Nouveaux skateurs pour Session : Skate Sim

Publié le Mardi 20 septembre 2022 à 10:15:00 par Yoann Schuler

On va peut-être commencer à manquer de planches

Session : Skate Sim est un jeu de simulation de skateboard qui se veut difficile à maîtriser, avec une courbe de progression proche du réel apprentissage du skateboard. En effet, manette en main, chaque stick contrôle un pied différent, et c'est la physique du jeu qui permet de faire les figures. Technique, donc. Le jeu vous permet d'incarner une floppée de professionnels, dont les 4 nouveaux qui nous intéressent aujourd'hui : Torey Pudwill, Nora Vasconsellos, Ryan Thompson, et Samarria Brevard. Ces 4 skateurs viendront rejoindre un roster déjà bien rempli, incluant d'autres professionnels du sport (que je ne vais pas énumérer, car je doute de la pertinence)Session: Skate Sim sortira le 22 septembre sur PC, Xbox Series/One, ainsi que PS4 et 5. Il est cependant déjà disponible en early access sur toutes ces plateformes à l'exception des Playstation.