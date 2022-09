Kingdom Come Deliverance : le jeu de plateau en financement participatif

Publié le Mardi 20 septembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Sans moi

Malgré une attente impatience de bon nombre de joueurs, il faut bien avouer que le jeu Kingdom Come Deliverance a été très loin de convaincre pleinement et a été plus souvent une source de déception que de satisfaction. Reste que la franchise, même si elle est encore loin de s'imposer dans les annales du jeu vidéo, tente d'exister au-delà de ses frontières : la preuve, un jeu de plateau est en développement.Kingdom Come Deliverance - The Boardgame raconte une nouvelle histoire, même si certains lieux seront repris du jeu vidéo. Il s'agit d'un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs se déroulant dans la Bohème du 15ème siècle. 4 personnages, chacun avec ses compétences et caractéristiques spécifiques, sont proposés. Différentes campagnes seront incluses. Ajoutez des figurines, 210 objets, 108 avantages, 50 PNJ...Le jeu s'offre une campagne de financement participatif sur Gamefound . Avec 200% de financement à l'heure où nous écrivons ces lignes, c'est déjà un succès. Et pourtant... Le jeu coûte tout de même 180 € (il en coûtera 265 à sa sortie) pour la version complète ou 130 € (au lieu de 165) pour la version de base.Le Monopoly, c'est quand même un brin moins cher.