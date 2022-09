Trinity Fusion, un roguelike en 2D sidescroller

Publié le Mardi 20 septembre 2022 à 10:45:00 par Yoann Schuler

Et avec des dimensions parallèles

Les dimensions parallèles, c'est un peu compliqué, tout le monde sait ça. Mais se mettre d'accord avec ses soi des dimensions parallèles, c'est un sacré exploit.Dans Trinity Fusion, vous incarnez 3 versions de la même personne, la "Randonneuse", si je devais m'essayer à une traduction hasardeuse, qui essaie d'empêcher l'effondrement de la réalité. Pour se faire, vous alternerez entre 3 dimensions parallèles dans un roguelike sidescroller à l'ambiance qui n'est pas sans rappeler Metroid Dread. De là, classique roguelite : jouer, faire des progrès, mourir, conserver une partie de ses progrès, recommencer, jusqu'à parvenir au bout. Chacune des trois versions du personnage principal a un gameplay radicalement différent, et le jeu promet une grande rejouabilité.Trinity Fusion sera disponible sur PC et consoles (sans plus de précisions sur les consoles) courant 2023.