Nightmare, jeu d'horreur indé, arrive sur Steam cet automne

Publié le Mardi 20 septembre 2022 à 10:40:00 par Yoann Schuler

Un nom qui m'a pas facilité la tâche

Sans rire, un nom un peu commun comme celui là pour un petit jeu comme celui-ci, c'est pas une très bonne idée pour la visibilité. Même en le cherchant j'ai eu du mal à le trouver, imaginez ceux qui ne le cherchent pas.Enfin, Nightmare est un petit jeu d'horreur indépendant vous mettant dans la peau d'un personnage en plein cauchemar. Pour espérer vous réveiller, il vous faudra chercher des objets dans le niveau vous permettant de faire de la lumière et de préserver votre santé mentale. Le jeu promet une bonne rejouabilité, puisque les objets ne sont pas placés au même endroit d'une partie à l'autre, et grâce à une IA vendue comme évolutive, et changeant de comportement en cours de partie.Vous pourrez trouver Nightmare sur PC au cours des prochains mois.