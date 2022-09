La gamme de casque Stealth 600 désormais disponible sur Playstation

Publié le Mardi 20 septembre 2022 à 11:30:00 par Yoann Schuler

Et entendre, c'est quand même vachement pratique

Turtle Beach est une marque reconnue pour ses périphériques gaming, des casques aux souris. On nous annonce donc qu'un nouvel arrivant dans la gamme Stealth 600, spécialement conçu pour les Playstation 4 et Playstation 5, est désormais disponible : le Stealth 600 Gen 2 Max.Avec une autonomie de plus de 48h, une compatibilité Switch et PC (bien qu'il soit en effet spécialisé pour Playstation), et des hauts parleurs 50mm (la norme dans la gamme de prix étant plus proche du 40), ce casque semble se positionner comme un objet premium dans ce marché. Enfin c'est ce qui est dit quoi, moi je suis pas un expert.Vous pouvez d'ores et déjà acheter ce casque sur vos plateformes d'achat habituel pour la modique somme de 139,99 €.