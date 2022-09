Bus Simulator City Ride sur Nintendo Switch en octobre

Publié le Mercredi 21 septembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Chauffeur, si t'es champion...

Microids et Astragon Entertainment sortiront Bus Simulator City Ride le 13 octobre prochain sur Nintendo Switch. Un jeu dans lequel vous allez vous transformer en chauffeur de bus. Présenté comme une sorte de jeu/simulation, on sait pourtant qu'il n'aura rien de réel, puisque dans le jeu, vous devrez respecter les horaires et les tracés des trajets, contrairement à la réalité.Le jeu se déroule dans Havensburg, une ville fictive proposant quelques 10 types de bus différents, droits, articulés, à simple ou double niveaux... de vrais bus sous licence Alexander Dennis, Blue Bird, BYD, IVECO, MAN, Mercedes-Benz, Scania, Setra, Volvo, et Vicinity.Un mode campagne et un mode bac à sable seront inclus. Vous devrez gérer les transports de la ville, mais aussi votre flotte.