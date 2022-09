Harmony's Odyssey, nouveau trailer pour un petit jeu de puzzle

Publié le Mercredi 21 septembre 2022 à 09:40:00 par Yoann Schuler

Ma sorcière bien-aimée

Aider ses voisins dans leurs vies de tous les jours, c'est être quelqu'un d'aimable. Ranger leur jardin pendant qu'ils sont sur leur téléphone, c'est se faire un peu avoir. Et l'héroïne de Harmony's Odyssey, elle se fait un peu avoir.Quand bien même le voisin en question serait un cyclope, c'est pas une raison de lui faire tout le travail. Il avait qu'à se bouger un peu quoi. En plus, c'est pas évident de ranger le jardin d'un cyclope quand tout est découpée en petites cases à remettre dans le bon ordre. Drôle de façon d'organiser son jardin d'ailleurs, mais je crois pas que ce soit tous les cyclopes pour le coup. Juste lui qui est un peu excentrique.Bref, Harmony's Odyssey sera disponible sur Nintendo Switch et PC le 19 octobre. Jetez un coup d'oeil !