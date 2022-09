From Space repoussé au 3 novembre

Publié le Mercredi 21 septembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

L'invasion de la Terre a été retardée

Signé Curve Games et Triangle Studios, From Space est un action-shooter à sortir sur PC et Nintendo Switch. Initialement prévu pour le 29 septembre, le jeu est désormais annoncé pour le 3 novembre. Un peu de temps supplémentaire pour peaufiner le jeu blablabla corriger les bugs blablabla rendre l'expérience meilleure blablabla atteindre le niveau de qualité requis blablabla et blablabla.Pour rappel, vous pouvez y jouer jusqu'à 4 en coop et le but est bien entendu de libérer la planète Terre d'une invasion alien massive.Vous pourrez choisir un des nombreux personnages proposés, chacun avec ses capacités et son armement. Lance-roquettes, lance-flammes, mines, grenades... tout est bon pour exploser de l'alien.