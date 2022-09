Publié le Mercredi 21 septembre 2022 à 11:00:00 par Sylvain Morgant

Pocahontas au pays des Schtroumpf

Alors que l'on pensait en être définitivement débarrassé, Avatar revient à la charge.Pour ceux qui ne seraient pas au courant, le meilleur, le plus grand et le plus beau des réalisateurs aka James Cameron va nous bombarder avec le monde de Pandora pendant encore au moins 5 autres films de sa magnifique saga Avatar aka le meilleur, le plus grand et le plus beau des films.Le meilleur, le plus grand et le plus beau des réalisateurs a donc décidé de ressortir le meilleur, le plus grand et le plus beau des films dans une toute nouvelle version remasterisé en 4K HDR que ce soit en 2D ou en 3D.Le tout pour une durée limitée. Juste ce qu'il faut pour que le public soit prêt pour la sortie en décembre de cette année du 2, aka Avatar : La Voie de l'Eau, qui deviendra à son tour le meilleur, le plus grand et le plus beau des films.