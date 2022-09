Gord, un RTS à échelle humaine

Publié le Mercredi 21 septembre 2022 à 10:50:00 par Yoann Schuler

Plus lieu-dit que métropole

D'habitude, les RTS sont plutôt concentrés sur un grand nombre d'individus : des armées complètes, des bataillons au minimum. Gord prend le parti de réduire un petit peu l'échelle, et de diversifier les activités. Avec un mélange plus unique de construction de son village et de gestion de sa communauté, vous devrez explorer et nettoyer les environs, mais aussi veiller à ce que vos camarades au camp s'entendent bien et qu'ils vivent... peut-être pas confortablement, n'exagérons rien, mais décemment.Si Gord vous intéresse, que vous suiviez son développement au préalable ou non, les développeurs viennent de sortir le premier extrait de gameplay. Jetez un oeil :