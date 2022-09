Un moba à la troisième personne en accès anticipé, Kingshunt

Publié le Lundi 26 septembre 2022 à 10:15:00 par Yoann Schuler

Comme en 1789

Vous vous souvenez de Paragon ? C'était plein de bonnes idées Paragon, c'est dommage que ça ait pas trop marché. Depuis sa disparition, je pleure l'absence d'un bon jeu de type moba à la troisième personne. Peut être que Kingshunt sera cet héritier ?Kingshunt est un jeu à l'ambiance dark fantasy, (qui n'est pas sans me rappeler plus spécifiquement Darkest Dungeon soit dit en passant) en multijoueur à 5 contre 5. Chaque partie se déroule sur la même carte, on a des tours, des sbires, pleins de personnages différents, du classique moba quoi. Kingshunt a d'ores et déjà reçu des récompenses, lors du Unreal Dev Contest, ce qui en fait un jeu prometteur.Le jeu sortira en accès anticipé sur Steam le 3 novembre.