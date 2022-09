World War 3 en bêta ouverte

Publié le Lundi 26 septembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Mobilisation totale

World War 3 est un FPS tactique en ligne développé par le studio polonais The Farm 51. Après plusieurs bêtas fermées, le jeu s'offre une bêta ouverte, donc accessible à tous, dès le 29 septembre. Gratuitement.Jusqu'à quarante joueurs peuvent s'affronter sur des cartes représentant les rues de Varsovie, Berlin, Moscou, Poliarny, ou Smolensk. Deux modes de jeu principaux, Opérations Tactiques et Match à mort, seront proposés.Le jeu propose une expérience de combat tactique se voulant réaliste tout en demeurant accessible. De très nombreuses armes sont disponibles. Si le jeu est accessible gratuitement, des packs d'équipements et cosmétiques sont disponibles à la vente.