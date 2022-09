(TEST) Isonzo (PC, Playstation, Xbox)

Publié le Vendredi 23 septembre 2022 à 12:15:00 par Yoann Schuler

Un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait la guerreuh

La guerre, ça vous change un homme. Je le sais, moi j'ai changé. J'ai le regard dans le vide la plupart du temps, et quand j'entends un cri ou un bruit sourd, mes poils s'hérissent et mes boyaux se tordent. Mes parents ne me reconnaissent plus. Faut dire que je me suis pas rasé depuis que je suis revenu. Poilu, c'est plus qu'un surnom.J'ai vu des horreurs sur le champ de bataille d'Isonzo. Et je ne serais peut être plus jamais tout à fait le même. Mais vous ne connaitrez le détail que si vous partez lire le test.