- La démo de The Diofield Chronicle est disponible

Publié le Vendredi 23 septembre 2022 à 11:15:00 par Yoann Schuler

La chronique de Diofield ? Encore un journaliste

Je vous l'accorde, celle là elle est vraiment ras des paquerettes. Je sais pas si j'ai déjà fait pire depuis que j'écris pour ce site.Mais assez parlé de moi, The Diofield Chronicle est un jeu de stratégie utilisant un mix intéressant de stratégie temps réel et de tactical, deux genres assez fondamentalement opposé puisque le tactical est, dans l'immense majorité des cas, purement tour par tour. Pour autant, le jeu utilise un mélange qu'ils ont ainsi nommé "RTTB" (Real Time Tactical Battle), et qui promet d'être intéressant à découvrir. En dehors de ça, le nouveau bébé de Square Enix se paie le luxe d'avoir une bande originale partiellement composée par nul autre que Ramin Djawadi, à qui l'on doit toutes les musiques cultes (et les autres aussi, mais c'est pour dire) de la série Game Of Thrones. Ça promet !