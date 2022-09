C.A.R.L., un jeu de plateforme indépendant, est en route

Publié le Vendredi 23 septembre 2022 à 10:15:00 par Yoann Schuler

Carl max

C.A.R.L., acronyme de Computer Automated Resource Locator, c'est le nom du petit robot que vous incarnerez dans son jeu éponyme. Jeu de plateforme qui se veut rétro, autant dans les graphismes que dans son gameplay, C.A.R.L. vous emmènera dans une usine et dans les quartiers secrets du D.U.M.P, où vous pourrez faire amis-amis avec d'autres robots. Le jeu incorpore aussi une touche de métroidvania, vous permettant de débloquer des compétences qui vous ouvriront des chemins dans des niveaux précédemment explorés.C.A.R.L. sort le 29 septembre sur Nintendo Switch, PS4 et 5, Xbox Series/One et PC.