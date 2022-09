- Nitro Kid : un deckbuilder sur une grille ambiance année 80

Publié le Jeudi 22 septembre 2022 à 12:00:00 par Yoann Schuler

Slay The Spire, Into The Breach et Katana Zero, tout en même temps

Que des titres que j'apprécie, je surveillerais donc tout naturellement celui-ci.Nitro Kid est un jeu vous mettant dans la peau d'un agent secret dont le nom est composé de trois caractères et contient des chiffres et des lettres (L33, J4X, ou K31), devant infiltrer une grande tour corporatiste pour sauver les enfants emprisonnés dans les sous sols.Le jeu est un deckbuilder, où chacune de vos actions est représenté par une petite carte. Au fur et à mesure de votre progression dans le jeu, vous pourrez ajouter des cartes. Et c'est aussi un roguelite. Et paf, le rapprochement avec Slay The Spire.Mais le jeu se joue aussi sur une grille, où vous pourrez déplacer vos ennemis de manière stratégique, et jouer finement pour extraire le meilleur de chaque situation. Et paf, Into The Breach.Enfin, le jeu à une ambiance neon/synthwave rétro-futuriste, autant dans la musique que dans les graphismes. Et pas, Katana Zero. Un jeu à surveiller quoi.Nitro Kid est déjà playtestable via Steam, et se verra sortir définitivement sur PC le 18 octobre. Jetez un oeil au trailer !