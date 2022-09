La mise à jour système Xbox de septembre est arrivée

Publié le Jeudi 22 septembre 2022 à 11:30:00 par Yoann Schuler

Oooh les jolies couleuuuurs

Attention je me moque pas hein, je sais pas ce que je ferais trop non plus à leur place.Pour rentrer dans le vif du sujet : cette nouvelle mise à jour vous permettra, entre autres, de changer la couleur du bouton Xbox sur votre manette(et uniquement celle ci, désolé), d'accéder à vos jeux et applications plus facilement (enfin, on l'espère) grâce à une nouvelle version de la bibliothèque, et vous pourrez aussi découvrir de nouvelles options pour gérer l'installation et le stockage, pratique donc.Le chat de groupe Xbox se verra aussi recevoir une amélioration pour la réduction du bruit, que vous pourrez aussi utiliser sur PC (enfin, si pour une raison ou une autre vous utilisez le chat de groupe Xbox sur PC). Si vous souhaitez avoir tous les détails de cette mise à jour, eh bien déjà vous êtes sacrément motivé, et ensuite, voilà un lien c'est cadeau.