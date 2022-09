Un nouveau mode de difficulté arrive sur Steelrising

Publié le Jeudi 22 septembre 2022 à 10:15:00 par Théo Valet

Pour les masochistes en herbe

Pour les joueurs qui ont fini Steelrising et qui en veulent encore, Spiders et Nacon ont entendu votre appel. A partir du 29 septembre, le mode New Game Plus arrive avec plus de difficulté, mais également plus de contenus. En effet, viendront s'ajouter au jeu 4 nouvelles armes, 1 nouvelle tenue complète ainsi que de nouvelles variations d'ennemis pour encore plus de plaisir.Pour rappel, dans Steelrising, vous plongez dans un Paris alternatif en 1789. La Révolution française est à l'arrêt à cause d'une armée d'automates déployée sur ordre du Roi lui-même. Cette armée n'épargne personne et met notre belle capitale à feu et à sang. Vous allez donc devoir vous opposer à cette dernière pour sauver la Révolution. Notre chef vous a écrit un test sur le jeu en début de mois, et il a aimé l'expérience. Et quand le chef aime, ça veut dire que le jeu doit être bon.