WrestleQuest dévoile un trailer pour ses combats

Publié le Jeudi 22 septembre 2022 à 09:40:00 par Yoann Schuler

And his name is...

Le catch, c'est que du spectacle. Et c'est pas grave en soi, faut juste le savoir et l'accepter. Et si je vois dans quelle mesure ça peut rebuter en ce qui concerne le vrai catch, aucune raison de se défiler pour du catch virtuel !WrestleQuest est un RPG dans l'univers du catch, avec un soupçon de fantastique. Votre objectif sera de vous hisser au sommet, aux côtés de légendes du catch représentées en jeu, comme le français "André The Giant". Pour se faire, fracassez des chaises au visage de vos adversaires, chargez votre bar de hype pour utiliser votre attaque signature, et utilisez des attaques en duo avec votre partenaire pour mettre l'adversaire à terre, et l'y maintenir. Tout un programme !Le jeu sortira sur PC, PS4 et 5, Xbox Series/One, et Nintendo Switch, à une date encore indéfinie. Vous pouvez jeter un oeil au trailer ci dessous :