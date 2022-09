(TEST) Splatoon 3 (Nintendo Switch)

Publié le Mercredi 21 septembre 2022 à 12:00:00 par Yoann Schuler

Saumon, mon préféré !

Arthur était peut être un poil trop content de pouvoir tester Splatoon 3. Je veux dire, c'est bien d'être enthousiaste, surtout que les jeux qu'on essaye sont pas toujours incroyables, mais là... c'était un peu bizarre. Il a commencé à écrire au stylo plume, et à manger des fruits de mer tous les jours. Il s'est mis à la peinture aussi, c'était pas une franche réussite. Il a commencé à boire beaucoup d'eau salée, on a du appeler l'hôpital à un moment donné à cause de la déshydratation. Il a fait un traitement à base d'algues à son retour.Moi, je soupçonne qu'Arthur aurait bien aimé être un calmar. Je le juge pas, j'ai appris avec le temps que y avait des trucs bien pires sur internet. Mais je suis content que ce soit pas un calmar, sinon il aurait probablement pas pu écrire le test. Allez le lire d'ailleurs, c'est pas mal.