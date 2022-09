Un jeu Iron Man édité par EA en développement

Publié le Mercredi 21 septembre 2022 à 11:20:00 par Yoann Schuler

À ne pas confondre avec Man of Steel

Je vous préviens, en terme d'infos concrètes, on va être un peu léger. Le studio de développement Motive collabore aujourd'hui avec EA pour développer un jeu Iron Man. Voilà. Bon, j'exagère un poil, on sait aussi que le jeu sera le premier d'une série (si tout se passe bien, c'est toujours tôt pour dire ce genre de choses quand le premier épisode n'est même pas encore en phase de production), et, oui, comme je viens un peu de le divulgacher, le jeu n'est encore qu'en phase de préproduction. Cryptique, donc. L'équipe déclare aussi avoir beaucoup de libertés, tant mieux pour eux, on espère qu'ils n'avaient pas un canon sur la tempe au moment de le dire !