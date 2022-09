Hardspace : Shipbreakers

Publié le Mercredi 21 septembre 2022 à 11:45:00 par Yoann Schuler

Bah oui, faut bien que quelqu'un s'en charge

Mais c'est fou ça sérieusement, vous pensiez que toutes les épaves de vaisseaux spatiaux allaient sagement rester là, à flotter dans le vide intersidéral en attendant de s'écraser contre une comète ou qu'un pauvre équipage se fasse contaminer par l'extraterrestre sanguinaire à l'intérieur ? Dans cette économie ? Eh bien non, il y a des gens qui sont payés pour purger et démanteler ses vaisseaux, ça tombe sous le sens. C'est du métal, c'est des terres rares, ça va pas rester à dériver dans le vide longtemps.Et Hardspace : Shipbreaker vous propose justement d'être l'une de ces personnes. Seul face aux épaves, dans l'obscurité aveuglante et la lumière implacable de l'espace, à découper des bouts de métal. Le jeu est une simulation dans un univers de science fiction, et a reçu des critiques dithyrambiques lors de sa sortie initiale sur PC. Dès aujourd'hui, vous pourrez aussi le retrouver sur Xbox Series et PS5 !