Monorail Stories, un jeu narratif, multijoueur

Publié le Mercredi 21 septembre 2022 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Vis ma vie d'usager de la RATP

Monorail Stories est un jeu asymétrique, multijoueur et basé sur la narration. Il arrive sur PC, via Steam , le 30 septembre prochain. Vous allez suive l'histoire de Silvie et Ahmal, qui viennent des villes de M et L, et empruntent chaque jour le monorail. Mais dans des directions différentes.Vious allez interagir avec les gens et ce que vous ferez impactera leur vie, mais aussi la vie des autres personnages, directement ou indirectement.Vous pouvez jouer seul ou entre amis. Et chaque expérience sera différente et mènera à une fin différente.Le jeu est attendu sur Nintendo Switch avant la fin de l'année.