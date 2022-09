La démo de Star Ocean The Divine Force est disponible

Publié le Jeudi 22 septembre 2022 à 09:30:00 par Julia Bourdin

Découvrez la vie de Raymond

Square Enix a annoncé qu’une démo gratuite pour Star Ocean The Divine Force est disponible dès maintenant sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Cela promet aux joueurs un avant-goût du jeu avant la sortie complète le 27 octobre.Star Ocean The Divine Force est un nouveau chapitre dans une histoire galactique mêlant éléments de science-fiction et fantasy. Dans ce jeu, vous aurez le choix entre deux protagonistes : Raymond, capitaine d’un vaisseau commercial, ou Laeticia princesse-chevalière d’une planète sous-développée.La démo vous proposera de découvrir le début de l’histoire de Raymond.De plus, nous connaissons à présent les différentes éditions et plateformes. Il y aura une édition physique pour PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series ainsi que deux éditions dématérialisées, une standard une deluxe, pour toutes les plateformes précédentes et pour Steam.Si vous précommandez le jeu, vous aurez le droit à une arme unique pour chacun des protagonistes et des bonus utiles en début de partie.Et si vous achetez le jeu avant le 30 novembre, vous obtiendrez des pions utilisables dans un des mini-jeux à l’effigie de certains personnages de Valkyrie Profile et Radiata Stories.