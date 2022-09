Dwarf’s Adventure a une date de sortie !

Publié le Jeudi 22 septembre 2022 à 09:45:00 par Julia Bourdin

Old-school

Le studio indépendant EskemaGames annonce que son jeu de création et exploration de donjons old school sortira le 2 décembre.Inspiré par Heroquest, le jeu propose donc de créer des donjons et des quêtes case par case pour ensuite les proposer aux autres joueurs.Le jeu sortira en accès anticipé. La version finale incluera plus de contenu, de nouveaux niveaux, de nouvelles cases et éléments pour le donjon ainsi que de nouveaux monstres.