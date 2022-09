Scorn dévoile 8 minutes de gameplay

Publié le Jeudi 22 septembre 2022 à 10:00:00 par Julia Bourdin

Un bio-labyrinthe, peut-être même vegan

Ebb Software et Kepler Interactive ont révélé 8 minutes de gameplay pour leur prochain jeu d’horreur.La vidéo permet aux joueurs de découvrir un peu le personnage qu’ils vont devoir guider à travers le cauchemardesque et surréaliste labyrinthe mais aussi le type d’énigmes qu’ils vont devoir résoudre.Dans Scorn, les joueurs sont livrés à eux-mêmes et vont devoir apprendre les règles et maitriser les énigmes sans conseil ni soutien de la part du jeu. L’expérience se veut totalement immersive notamment grâce à son ambiance sonore.Ils devront rassembler les outils de la civilisation qui habitait autrefois ce monde et les maitriser pour avancer et espérer percer le mystère du labyrinthe.Pour ma part, je ne suis pas fan de l’horreur biologique, mais j’ai un ami à qui je vais tout de suite parler de ce jeu.Si vous aussi vous pensez qu’il peut vous plaire, il est déjà disponible en précommande au prix de 39,99 € pour l’édition standard et 10 € de plus pour l’édition deluxe sur PC et Xbox Series. Il est prévu le 21 octobre et sortira dès le premier jour sur le Xbox Game Pass.