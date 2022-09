The Past Within : un jeu d'énigme en co-op à l'ambiance dérangeante

Publié le Jeudi 22 septembre 2022 à 10:10:00 par Yoann Schuler

Pas rassuré

Certains d'entre vous connaissent peut-être déjà Rusty Lake : petit studio indépendant néerlandais, ils font surtout des jeux de puzzle. Leur spécialité cela dit, c'est que chacun de leurs 15 jeux (eh oui ça en fait) existent tous dans le même univers : le Rusty Lake, chaque épisode révélant un petit peu plus sur les enjeux du lac.The Past Within est donc la dernière production de Rusty Lake, inclus dans l'univers Rusty Lake, vous suivez ? Il s'agit aussi d'un jeu de puzzle, mais en co-op : un joueur dans le passé, un autre dans le futur, et ils devront coopérer pour avancer, le tout dans une ambiance un peu dérangeante et mystérieuse.The Past Within sortira sur mobile et PC, et je vous invite à jeter un coup d'oeil au trailer dont l'ambiance m'a personnellement séduit.