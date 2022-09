Le RTS médiéval The Valiant arrive en octobre

Publié le Jeudi 22 septembre 2022 à 10:45:00 par Théo Valet

Avis à tous les grands stratèges

Dans ce tout nouveau RTS, vous incarnez une troupe de chevaliers évoluant dans l'Europe et dans le Moyen-Orient du XIIIe siècle. Au lancement du jeu, vous aurez le choix parmi 6 escouades de héros différentes avec leurs propres compétences, armes, etc. Au fil de l'aventure, vous pourrez personnaliser cette équipe en changeant leurs compétences, mais également leurs armes.Le jeu comprendra une campagne historique de 16 missions, ainsi qu'un mode Game +, un mode de jeu coopératif "Last Man Standing" et un mode PVP jusqu'à 4 joueurs. Il est prévu sur PC pour le 19 octobre prochain.