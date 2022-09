Dakar Desert Rally : des véhicules spéciaux années 80 pour l'édition Deluxe

Publié le Jeudi 22 septembre 2022 à 11:15:00 par Yoann Schuler

Dis camion

Je le reconnais, j'ai déjà fait plus fin et plus subtil en sous-titre. Mais on est pas toujours très inspiré dans la vie.Dakar Desert Rally est un jeu de course à mi-chemin avec la simulation au sujet de la course éponyme. Le jeu vous met dans la peau d'un pilote du Dakar Rally, avec une floppée de véhicules et de "circuits" (plutôt des étapes en réalité) issus de la véritable course.Les fans historiques pourront même y retrouver des véhicules classiques, comme la Peugeot 405 Turbo 16 ou le DAF Truck Turbo-Twin, des véhicules exclusifs aux joueurs faisant l'acquisition de l'édition Deluxe. Vous pourrez aussi avoir droit à la Audi RS Q e-tron, le premier véhicule électrique à avoir gagné cette course, cette année même.Si le jeu vous intéresse, sachez qu'il sortira le 4 octobre sur PS4 et 5, Xbox Series/One et PC.