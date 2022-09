Vigor Chronicles : le nouveau chapitre ''Deliverance'' est sorti

Publié le Jeudi 22 septembre 2022 à 11:00:00 par Yoann Schuler

Saison 13, ça va vite

Vigor Chronicles est un shooter-looter free-to-play, qui en est déjà à sa 13eme saison, qui vient à l'instant de sortir : "Deliverance".Dans cette nouvelle saison, les joueurs exploreront les contrées lointaines d'Everon, utiliseront les nouveaux objets comme l'Adrenaline Shot ou le SMG Berry M12, et pourront découvrir et progresser dans le nouveau Battle Pass doté de plus de 75 étapes. On y découvrira aussi un cross-over avec DayZ, via les personnages d'Hannah et du Yellow King.Vigor Chronicles est disponible sur PS4 et 5, Xbox Series/One, et Nintendo Switch. Vous pourrez découvrir le trailer de la nouvelle saison juste en dessous !