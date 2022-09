War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius fête son anniversaire

Publié le Jeudi 22 septembre 2022 à 11:45:00 par Yoann Schuler

Un nom à coucher dehors

Attendez un instant, je voudrais quand même revenir dessus : vous avez vu ce titre ? L'acronyme du jeu c'est "WOTVFFBE". Il y a autant de lettres que dans "beaucoup" et plus que dans "trop". Ça en dit long si vous voulez mon avis.Quoiqu'il en soit, WOTVFFBE est un RPG sur mobile inscrit dans la franchise Final Fantasy qui vient de fêter ses 2 ans et demi, et fait une collaboration avec Final Fantasy XIII pour l'occasion. Un peu aléatoire comme moment pour faire un évènement anniversaire d'ailleurs. Pourquoi et demi ? Pourquoi pas 2 ans ? Ou 3 ? Ça pressait à ce point ? M'enfin.Pendant le mois qui suit, et ce à partir d'hier, les joueurs auront droit à pléthores de cadeaux et autres trucs gratuits : des héros offerts à la connexion et des invocations gratuites chaque jour (car on est sur un modèle économique type gacha, si vous vous y connaissez).Si le jeu vous intéresse, ou que vous le connaissiez et que cet évènement vous tente d'y replonger, je vous rappelle qu'il est disponible sur mobile (uniquement).