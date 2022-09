Publié le Vendredi 23 septembre 2022 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Où est Tony ?

Jusqu'alors en accès anticipé sur PC et Xbox, Session : Skate Sim est sorti en version finale sur Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et PC.Philadelphie, New York et San Francisco sont les 3 villes recréées, en partie, pour l'occasion et vous permettront d'apprendre à faire du skate comme un pro.16 skateurs sont proposés : Annie Guglia, Antiferg, Beagle, Billy Marks, Daewon Song, Dane Burman, Donovan Strain, Jahmir Brown, Louie Barletta, Manny Santiago, Mark Appleyard, Nora Vasconcellos, Ribs Man, Ryan Thompson, Samarria Brevard, Torey Pudwill. 50 marques de skates sont également incluses. Sans compter un éditeur vidéo pour tourner vos propres clips.Le tout dans une ambiance 90's.Mais ça manque quand même un peu de Tony, nan ?