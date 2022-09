Train Life: A Railway Simulator est sorti sur PlayStation et Xbox

Publié le Vendredi 23 septembre 2022 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Tchou à la traîne

Déjà sorti sur PC il y a un mois, le jeu Train Life: A Railway Simulator est désormais disponible sur PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Cette sortie s'accompagne d'une nouvelle mise à jour ajoutant le mythique Orient Express.Pour rappel, Train Life: A Railway Simulator vous permet de vous mettre aux commandes d'un train. En cabine, vous gèrerez la vitesse, les aiguillages, le freinage... Et en coulisses, il s'agira de faire prospérer votre entreprise en développant votre activité, en signant de nouveaux contrats, en achetant de nouveaux trains...Vous pourrez sillonner, à l'aide de trains officiels (Ice, Newag Griffin) l’Europe de l’Ouest, les Alpes et une partie de l’Europe de l’Est. Des scenarii vous attendent également.