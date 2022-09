Die by the Blade, un jeu de duels à l'épée en un contre un

Publié le Vendredi 23 septembre 2022 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Découpe propre

Développé par le studio slovaque Triple Hill Interactive, le jeu Die by the Blade est un jeu de combat à l'épée, en un contre un. Il est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series le 3 novembre. Une sortie Nintendo Switch est annoncée pour début 2023.Plusieurs types de combattants sont inclus, personnalisables selon votre propre style. Plusieurs armes également, et il faudra apprendre les combos, les contres, les mouvements de combat...Ajoutez des combats violents, des démembrements... et le tour est fait.