- Turbo Kid : le métroidvania inspiré du film sort sa démo

Publié le Vendredi 23 septembre 2022 à 10:45:00 par Yoann Schuler

BMX et violence sanguinaire

Turbo Kid, à la base, c'est un film sorti en 2015, vous vous rappelez ? On ne vous en voudra pas si c'est pas le cas, c'était pas spécialement mémorable, mais plutôt fun, sans prétention. Aujourd'hui, on vous parle du jeu cela dit : Turbo Kid est un métroidvania style pixel art reprenant l'univers du film. Pour rappel, on parle de post-apo, où notre héros est un jeune garçon équipé d'un vélo, d'une machette, et d'une arme futuriste. Le jeu reprend, tout comme le film, l'emphase sur le gore et la violence.La démo de Turbo Kid est d'ores et déjà disponible sur Steam, mais sa date de sortie définitive reste à être annoncée.