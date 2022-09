- No Place For Bravery, l'action-RPG inspiré par Sekiro est sorti

Publié le Vendredi 23 septembre 2022 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Nothing's fine, I'm Thorn

No Place for Bravery est un jeu de type action-RPG, développé par Glitch Factory, en pixel-art, qui vient de sortir sur PC et sur Nintendo Switch.Un jeu qui s'inspire de Sekiro, violent, impitoyable.Vous êtes Thorn, un ex-soldat, père malheureux dont la fille a disparu. Quand vous entendez une rumeur comme quoi elle aurait réapparue, vous vous lancez dans un voyage en pleine contrée de Dewr, un monde déchiré par la guerre.Rien ne vous arrêtera.