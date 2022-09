- Hello Neighbor 2 propose une démo

Publié le Vendredi 23 septembre 2022 à 11:00:00 par Yoann Schuler

Vous auriez pas un peu de sucre des fois ?

Hello Neighbor 2, suite du bon vieux Hello Neighbor, dont vous avez forcément vu le visage sur des miniatures YouTube de 2016 à 2019, sera pour rappel une version en open-world du jeu original, où l'on aura accès à toute une ville de mystères et de voisins chez qui fouiner. Le projecteur ne sera donc plus spécialement centré sur la demeure Peterson, théâtre des évènements du jeu original.Mais avant de tourner cette page pour de bon, Hello Neighbor 2 nous propose, dans sa démo, de retourner y faire un tour : vous aurez l'occasion d'explorer (ou réexplorer) la maison, qui a bien changé depuis le premier opus, tout en essayant d'éviter son acariâtre (et encore, je maintiens qu'il a tous les droits d'être agacé) occupant.La démo est déjà disponible sur Steam, et pour rappel, le jeu définitif sortira lui le 6 décembre sur PC, PS4 et 5 ainsi qu'Xbox Series/One.