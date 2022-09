- Solium Infernum, remake d'un jeu de stratégie des années 2000

Publié le Vendredi 23 septembre 2022 à 11:10:00 par Yoann Schuler

L'enfer, c'est les autres pavés de bonnes intentions, c'est ça ?

Les enfers, ça stimule l'imagination. On en a plein de versions différentes, des chauds, des froids, des chauds et froids selon les régions. Moi l'enfer, j'aime bien ça.Et Solium Infernum, c'est l'enfer. Fin, positivement. Solium Infernum est un remake à venir d'un jeu de stratégie sorti en 2009. Le jeu original est reconnu pour sa qualité inhérente en tant que jeu de stratégie, mais est rendu difficile d'accès de nos jours par son interface (qui était déjà peu agréable à l'époque, et qui est tout bonnement affreuse de nos jours) ainsi que par le mode multijoueur assez limité. Des problèmes qui semblent assez facilement résolus par un remake, donc. On espère alors qu'en plus de la mise à jour visuelle du jeu, on puisse se retrouver avec un prochain classique !Le jeu vient tout juste d'être annoncé, et on sait seulement qu'il devrait sortir courant 2023. Vous pouvez déjà jeter un oeil au (magnifique, soit dit en passant) trailer.